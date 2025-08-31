Пашинян на встрече с Путиным назвал армянский и российский народы братскими
Обложка © kremlin
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС заявил о братских отношениях между двумя народами.
«У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнёрству и диалогу, которые между нами сложились. <…> Наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», — сказал Пашинян
Пашинян назвал армянский и российский народы братскими на встрече с Путиным. Видео © Telegram / Кремль.Новости
Встреча лидеров двух стран прошла в формате тет-а-тет в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Пашинян подчеркнул важность сложившегося партнёрства и диалога между Арменией и Россией, несмотря на наличие сложных вопросов в двусторонней повестке.
Напомним, президент РФ рано утром прибыл в Тяньцзинь на саммит ШОС. Владимир Путин провёл встречу с лидером КНР Си Цзиньпином и его супругой. Главы государств обменялись краткими репликами перед общей фотографией участников. На саммите ШОС Путина приветствовали мелодией «Калинка-малинка».