«Никол, ты великолепен»: Пашинян похвастался, что Трамп дал ему автограф
Пашинян опубликовал фотографии с автографом Трампа
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продемонстрировал две фотографии, которые ему прислал президент США Дональд Трамп со своим автографом. Он поблагодарил его за снимки, где они изображены вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Пашинян получил совместные фото от Трампа. Видео © Telegram /Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan
«Теперь уже знаменитые фотографии с подписью президента Трампа. Спасибо», — написан он в своём телеграм-канале.
Помимо автографа президент США написал: «Nikol you are great» (Никол, ты молодец). Похожее послание получил на своей копии и Алиев. Трамп назвал его великим лидером.
Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне декларацию о мире. Это произошло на их встрече с американским лидером Дональдом Трампом. На снимке, сделанном после подписания соглашения, участники стояли рядом и держались за руки. Алиев отметил, что высоко ценит поддержку Трампа в вопросе нормализации отношений с Арменией и продвижения мирной повестки на Южном Кавказе.
