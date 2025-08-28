«Никол, ты великолепен»: Пашинян похвастался, что Трамп дал ему автограф

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продемонстрировал две фотографии, которые ему прислал президент США Дональд Трамп со своим автографом. Он поблагодарил его за снимки, где они изображены вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Пашинян получил совместные фото от Трампа. Видео © Telegram /Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

«Теперь уже знаменитые фотографии с подписью президента Трампа. Спасибо», — написан он в своём телеграм-канале.

Помимо автографа президент США написал: «Nikol you are great» (Никол, ты молодец). Похожее послание получил на своей копии и Алиев. Трамп назвал его великим лидером.