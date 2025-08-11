Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, полагаясь на поддержку США, повторили ошибку, которую ранее допустил главарь киевского режима Владимир Зеленский. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани, передаёт иранская газета Kayhan.

По его словам, подобное доверие Западу обернётся серьёзными последствиями для руководителей двух стран. Генерал отметил, что Иран, а также Индия и Россия предпримут ответные меры в связи с развитием ситуации вокруг Зангезурского коридора.

Джавани также подчеркнул, что идея американского присутствия на северных границах Ирана является утопией. Исламская республика намерена всеми доступными средствами охранять свои национальные интересы и обеспечивать безопасность, препятствуя реализации инициатив, которые она считает угрозой.