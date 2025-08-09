Иран выступил против создания «маршрута Трампа»

Иран выступил против создания Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через Армению. Об этом заявил советник верховного лителя Ирана Али Акбар Велаяти в интервью агентству Tasnim.

«Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом», — сказал Велаяти.

По его словам, Зангезурский коридор — не просто земля, которую можно арендовать, а часть государственной территории. Советник отметил, что усиление влияния США в регионе может привести к расширению присутствия НАТО на Южном Кавказе, что создаст угрозу для Ирана и России. Тегеран не допустит такого развития событий, подчеркнул Велаяти.