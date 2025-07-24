Прерогатива Еревана и Баку: В Кремле отреагировали на решение по Зангезурскому коридору

Вопрос Зангезурского коридора полностью зависит от решений Армении и Азербайджана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва поддерживает переговоры и надеется на скорое подписание соглашения между сторонами.

«Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. Мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора», — сказал он.