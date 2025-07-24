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24 июля, 09:41

Прерогатива Еревана и Баку: В Кремле отреагировали на решение по Зангезурскому коридору

Песков: Вопрос Зангезурского коридора — суверенное дело Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Вопрос Зангезурского коридора полностью зависит от решений Армении и Азербайджана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва поддерживает переговоры и надеется на скорое подписание соглашения между сторонами.

«Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. Мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что для создания транспортного коридора «Мост Трампа» премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился передать регион Сюник в аренду США. Проект предполагает строительство 42-километрового транспортного коридора через армянский Сюник, который соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Управление инфраструктурой планируется передать частной американской компании, которая получит основную часть прибыли от проекта.

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Милена Скрипальщикова
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