Прерогатива Еревана и Баку: В Кремле отреагировали на решение по Зангезурскому коридору
Песков: Вопрос Зангезурского коридора — суверенное дело Армении и Азербайджана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Вопрос Зангезурского коридора полностью зависит от решений Армении и Азербайджана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва поддерживает переговоры и надеется на скорое подписание соглашения между сторонами.
«Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. Мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора», — сказал он.
Ранее сообщалось, что для создания транспортного коридора «Мост Трампа» премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился передать регион Сюник в аренду США. Проект предполагает строительство 42-километрового транспортного коридора через армянский Сюник, который соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Управление инфраструктурой планируется передать частной американской компании, которая получит основную часть прибыли от проекта.