Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 августа, 21:40

Армения передала США «маршрут Трампа» на 99 лет

Армения передала Зангезурский коридор под контроль США на 99 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Prayzel

Армения передаёт Зангезурский коридор под контроль США в рамках соглашения с Азербайджаном. Как заявил на трёхсторонней встрече американский президент, коридор получит название «Маршрут Трампа ради мира и процветания» (Trump Road for Peace and Prosperity, TRIPP).

Коридор передаётся американской компании на 99 лет, однако действовать там будут законы Армении. Штаты намерены реализовывать там инфраструктурные и развивающие проекты.

«Маршрут Трампа»: Вашингтон разделит Южный Кавказ под видом мира
Созданный в рамках декларации о мире транспортный коридор «Мост Трампа» длиной 42 км пройдет через регион Сюник и соединит Азербайджан с эксклавом Нахичевань.

Как сообщал Life.ru, эксперты обсуждали передачу контроля над Зангезурским коридором ещё до встречи лидеров стран. Аналитики считают, что Пашиняну нужны гарантии и финансовые выгоды. Президент Азербайджана же, по их мнению, преследует свои территориальные интересы.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Армения
  • Азербайджан
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
