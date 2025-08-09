Армения передала США «маршрут Трампа» на 99 лет

Армения передаёт Зангезурский коридор под контроль США в рамках соглашения с Азербайджаном. Как заявил на трёхсторонней встрече американский президент, коридор получит название «Маршрут Трампа ради мира и процветания» (Trump Road for Peace and Prosperity, TRIPP).

Коридор передаётся американской компании на 99 лет, однако действовать там будут законы Армении. Штаты намерены реализовывать там инфраструктурные и развивающие проекты.

Созданный в рамках декларации о мире транспортный коридор «Мост Трампа» длиной 42 км пройдет через регион Сюник и соединит Азербайджан с эксклавом Нахичевань.