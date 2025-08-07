«Маршрут Трампа»: Вашингтон разделит Южный Кавказ под видом мира

США получат эксклюзивные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ по итогам подписания рамочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, документ, направленный на достижение конкретного пути к миру, будет подписан 8 августа в Белом доме. Агентство уточняет, что Азербайджан давно добивается создания коридора через Армению, который соединит основную часть страны с Нахичеванью.

Источники заявили, что США на длительный срок получат от Армении эксклюзивные права на развитие транзитного маршрута. Речь идёт о коридоре под названием Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).