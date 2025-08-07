«Маршрут Трампа»: Вашингтон разделит Южный Кавказ под видом мира
Reuters: США получат эксклюзивные права на транспортный коридор через Армению
США получат эксклюзивные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ по итогам подписания рамочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
По их данным, документ, направленный на достижение конкретного пути к миру, будет подписан 8 августа в Белом доме. Агентство уточняет, что Азербайджан давно добивается создания коридора через Армению, который соединит основную часть страны с Нахичеванью.
Источники заявили, что США на длительный срок получат от Армении эксклюзивные права на развитие транзитного маршрута. Речь идёт о коридоре под названием Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).
Ранее стало известно, что в Белом доме состоится подписание «письма о намерениях» между Арменией и Азербайджаном. В ближайшее время участники переговоров сформируют экспертные группы для рассмотрения ключевых тем, включая восстановление разрушенных объектов и репатриацию перемещённых лиц. Инсайдеры отмечают, что выбор площадки для заключения соглашения был сделан осознанно. По всей видимости, таким способом Трамп намерен закрепить за собой имидж миротворца, добившегося урегулирования очередного международного кризиса.