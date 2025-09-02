Си Цзиньпин назвал Путина давним другом на встрече в Пекине
Си Цзиньпин заявил о готовности защищать справедливость вместе с Россией
В Пекине состоялись переговоры лидеров России и Китая в расширенном составе. В начале встречи председатель КНР Си Цзиньпин тепло поприветствовал президента РФ Владимира Путина, назвав его «давним другом».
Владимир Путин поблагодарил председателя КНР за тёплый приём. Видео © Life.ru
«Мой давний друг, я очень рад вновь вас видеть в Пекине», – сказал Си, отметив, что завтра, 3 сентября, в Китае пройдут торжества по случаю 80-летия борьбы китайского народа против японских захватчиков и победы во Второй мировой войне.
Китайский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина стали примером добрососедских связей. По его словам, КНР готова вместе с Россией развивать сотрудничество и отстаивать международную справедливость.
Путин, в свою очередь, поблагодарил китайскую сторону за радушный приём.
«Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за тёплый приём, оказанный всей нашей делегации», – сказал российский лидер.
Президент РФ отметил, что уровень взаимодействия Москвы и Пекина беспрецедентно высок, а регулярные контакты показывают глубину стратегического партнёрства двух стран.
Ранее Life.ru писал, что Си Цзиньпин назвал Россию и Китай главными победителями во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что совместное празднование годовщины победы над фашизмом имеет особое значение для обеих стран.
Обложка © Life.ru