2 сентября, 04:52

Си Цзиньпин назвал Путина давним другом на встрече в Пекине

Си Цзиньпин заявил о готовности защищать справедливость вместе с Россией

В Пекине состоялись переговоры лидеров России и Китая в расширенном составе. В начале встречи председатель КНР Си Цзиньпин тепло поприветствовал президента РФ Владимира Путина, назвав его «давним другом».

Владимир Путин поблагодарил председателя КНР за тёплый приём. Видео © Life.ru

«Мой давний друг, я очень рад вновь вас видеть в Пекине», – сказал Си, отметив, что завтра, 3 сентября, в Китае пройдут торжества по случаю 80-летия борьбы китайского народа против японских захватчиков и победы во Второй мировой войне.

Китайский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина стали примером добрососедских связей. По его словам, КНР готова вместе с Россией развивать сотрудничество и отстаивать международную справедливость.

Путин, в свою очередь, поблагодарил китайскую сторону за радушный приём.

«Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за тёплый приём, оказанный всей нашей делегации», – сказал российский лидер.

Президент РФ отметил, что уровень взаимодействия Москвы и Пекина беспрецедентно высок, а регулярные контакты показывают глубину стратегического партнёрства двух стран.

Ранее Life.ru писал, что Си Цзиньпин назвал Россию и Китай главными победителями во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что совместное празднование годовщины победы над фашизмом имеет особое значение для обеих стран.

