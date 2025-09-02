Мессенджер MAX
2 сентября, 04:43

Си Цзиньпин назвал Россию и Китай главными победителями во Второй мировой войне

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Во время российско-китайских переговоров председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются главными странами-победительницами Второй мировой войны. Он отметил, что совместное участие лидеров в празднованиях 9 Мая в Москве и 3 сентября в Пекине стало важной традицией, символизирующей ответственность этих двух держав как постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В ответ российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что ожидаемый дождь в Пекине 3 сентября не помешает торжествам по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом. Российский президент акцентировал внимание на том, что совместное празднование юбилея Великой Победы является знаком уважения к подвигам народов России и Китая, а также подтверждением их решающей роли в достижении победы как на европейском, так и на азиатском фронтах.

«Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем», — отметил глава РФ.

За сутки до этого президент России провёл трехстороннюю встречу с председателем Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Западные аналитики интерпретировали эту встречу как сигнал для Соединённых Штатов.

