Тройка сильнее: Си Цзиньпин рассказал, почему Китай держится за союз с Россией и Монголией
Си Цзиньпин: Китай высоко ценит трёхсторонние проекты с Россией и Монголией
Си Цзиньпин. Обложка © fmprc.gov.cn
Китайские власти считают трёхсторонние проекты с участием России и Монголии ключевыми для развития региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
По его словам, торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурное сотрудничество уже дало мощный импульс взаимодействию между странами.
«Это ключевые совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия. Китайская сторона это высоко ценит», – подчеркнул лидер КНР на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в пекинском Доме народных собраний.
Си Цзиньпин добавил, что проекты трёх стран не только укрепляют связи между государствами, но и создают новые перспективы для долгосрочного партнёрства.
