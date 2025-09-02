Мессенджер MAX
2 сентября, 03:46

Тройка сильнее: Си Цзиньпин рассказал, почему Китай держится за союз с Россией и Монголией

Си Цзиньпин: Китай высоко ценит трёхсторонние проекты с Россией и Монголией

Си Цзиньпин. Обложка © fmprc.gov.cn

Китайские власти считают трёхсторонние проекты с участием России и Монголии ключевыми для развития региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурное сотрудничество уже дало мощный импульс взаимодействию между странами.

«Это ключевые совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия. Китайская сторона это высоко ценит», – подчеркнул лидер КНР на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в пекинском Доме народных собраний.

Си Цзиньпин добавил, что проекты трёх стран не только укрепляют связи между государствами, но и создают новые перспективы для долгосрочного партнёрства.

В Пекине построят китайско-российский центр торговли, экономики и культуры
В Пекине построят китайско-российский центр торговли, экономики и культуры

Ранее Life.ru писал, что в Пекине началась встреча Владимира Путина с лидерами Китая и Монголии. За день до этого президент РФ встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС, что на Западе назвали мощным сигналом США. Интересно, что советник Дональда Трампа резко раскритиковал дружбу Моди с Путиным и Си.

