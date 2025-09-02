Тройка сильнее: Си Цзиньпин рассказал, почему Китай держится за союз с Россией и Монголией

Китайские власти считают трёхсторонние проекты с участием России и Монголии ключевыми для развития региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурное сотрудничество уже дало мощный импульс взаимодействию между странами.

«Это ключевые совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия. Китайская сторона это высоко ценит», – подчеркнул лидер КНР на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в пекинском Доме народных собраний.