В Пекине построят китайско-российский центр торговли, экономики и культуры

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с одной из крупнейших строительных компаний КНР – China Railway Real Estate Group – реализует масштабный проект в Пекине. В центральном деловом районе китайской столицы появится китайско-российский торгово-экономический и культурный центр, сообщили в фонде.

По данным РФПИ, комплекс войдёт в состав Пекинской зоны свободной торговли и станет инновационным кластером, ориентированным на развитие совместных рынков и интеграцию в ключевых отраслях. Глава фонда Кирилл Дмитриев подчеркнул, что проект будет частью стратегического курса двух стран.

«Строительство китайско-российского экономического, торгового и культурного центра поспособствует укреплению двусторонних отношений, стимулированию совместных инициатив и создаст платформу для долгосрочного партнёрства», – сказал он.

В центре планируется разместить российские торгово-промышленные палаты, финансовые структуры и ведущие компании из стратегических сфер – от энергетики до сельского хозяйства. Кроме того, проект предполагает проведение форумов и культурных мероприятий, что, как отметили в РФПИ, сделает новый объект высококлассной площадкой для углубления сотрудничества и культурного обмена.