Россия поставит рекорд по экспорту удобрений в Индию и Китай
Глава РАПУ Гурьев спрогнозировал рекордный вывоз удобрений из РФ на Восток
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk
Российские поставщики по итогам 2025 года могут установить абсолютный рекорд по экспорту удобрений в Индию и Китай. Такой прогноз озвучил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, сообщает ТАСС.
По его оценке, совокупный объём поставок в эти две страны может достичь примерно 10 миллионов тонн, причём по 5 миллионов тонн придётся на каждую из них.
«Это абсолютно рекордные цифры», — резюмировал Гурьев.
Он отметил, что с января по начало сентября текущего года Россия уже поставила в Индию около 2,5 миллиона тонн удобрений, что на 20 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В результате доля РФ в структуре индийского импорта удобрений к настоящему моменту достигла примерно 33 процентов, а в китайском — порядка 40 процентов, причём ключевым продуктом для КНР является хлористый калий.
Переориентация поставок удобрений с западного на восточное направление связана с резким повышением импортных пошлин со стороны Евросоюза. Ожидается, что в течение десяти лет тарифы могут достичь 100 процентов от таможенной стоимости, что полностью сделает невыгодным экспорт данной продукции из России в ЕС.
Ранее сообщалось, что с 27 августа США ввели 25% пошлину на импорт из Индии, повысив тариф до 50%. Причина — рост импорта российской нефти Индией и провал торговых переговоров, где Нью-Дели пытался сохранить пошлину на 15%. Решение Индии вызвало недоумение в США.