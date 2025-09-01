Россия поставит рекорд по экспорту удобрений в Индию и Китай

Российские поставщики по итогам 2025 года могут установить абсолютный рекорд по экспорту удобрений в Индию и Китай. Такой прогноз озвучил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, сообщает ТАСС.

По его оценке, совокупный объём поставок в эти две страны может достичь примерно 10 миллионов тонн, причём по 5 миллионов тонн придётся на каждую из них.

«Это абсолютно рекордные цифры», — резюмировал Гурьев.

Он отметил, что с января по начало сентября текущего года Россия уже поставила в Индию около 2,5 миллиона тонн удобрений, что на 20 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В результате доля РФ в структуре индийского импорта удобрений к настоящему моменту достигла примерно 33 процентов, а в китайском — порядка 40 процентов, причём ключевым продуктом для КНР является хлористый калий.