Трамп заявил, что не знает об импорте урана и удобрений из России в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией об импорте урана и удобрений из России, на который обратила внимание Индия после угрозы повысить пошлины. Об этом хозяин Белого дома сообщил во время общения с журналистами в Вашингтоне.

В ходе пресс-конференции корреспонденты спросили республиканца о публикациях, в которых Нью-Дели указывает на текущие закупки этих товаров Соединёнными Штатами. Глава Белого дома ответил, что ему ничего об этом не известно. По его словам, он должен разобраться в ситуации и после вернуться к обсуждению этого вопроса.