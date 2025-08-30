Путин заявил о совместных усилиях России и Китая против санкций

Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным торговым ограничениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью китайскому агентству «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств Объединения и всей планеты», — уточнил глава государства.

По словам российского лидера, обе страны едины в стремлении усилить влияние БРИКС при решении насущных мировых задач. Москва и Пекин демонстрируют схожее понимание угроз и подходов к обеспечению региональной и международной безопасности.