Путин: Россия и Китай активно взаимодействуют для повышения авторитета БРИКС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit
Россия и Китай прилагают совместные усилия, направленные на повышение авторитета БРИКС как одного из стержневых механизмов международной архитектуры. Об этом во время интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Сообща продвигаем инициативы, направленные на расширение возможностей экономического развития стран-участниц, включая формирование общих платформ для партнёрства в ключевых секторах», — уточнил российский лидер.
По его словам, Москва и Пекин стремятся повысить роль БРИКС в решении современных проблем. Особое внимание уделяется привлечению дополнительных ресурсов для реализации значимых инфраструктурных проектов, добавил глава государства.
Как подчеркнул российский лидер, в настоящее время взаимная торговля Москвы и Пекина практически не зависит от доллара и евро. Официальные показатели товарооборота всё ещё выражаются в долларах для статистики, но фактические переводы уже осуществляются рублём и юанем, тогда как «доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности».