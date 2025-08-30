Путин: Россия и Китай активно взаимодействуют для повышения авторитета БРИКС

Россия и Китай прилагают совместные усилия, направленные на повышение авторитета БРИКС как одного из стержневых механизмов международной архитектуры. Об этом во время интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» сообщил президент РФ Владимир Путин.

Как подчеркнул российский лидер, в настоящее время взаимная торговля Москвы и Пекина практически не зависит от доллара и евро. Официальные показатели товарооборота всё ещё выражаются в долларах для статистики, но фактические переводы уже осуществляются рублём и юанем, тогда как «доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности».