Путин дал оценку значимости доллара и евро в торговле с Китаем

Взаимная торговля Москвы и Пекина теперь практически не зависит от доллара и евро. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».

По его словам, официальные показатели товарооборота всё ещё выражаются в долларах для статистики, однако фактические переводы осуществляются рублём и юанем, а «доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности».