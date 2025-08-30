Путин дал оценку значимости доллара и евро в торговле с Китаем
Взаимная торговля Москвы и Пекина теперь практически не зависит от доллара и евро. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».
По его словам, официальные показатели товарооборота всё ещё выражаются в долларах для статистики, однако фактические переводы осуществляются рублём и юанем, а «доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности».
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия уверенно удерживает первое место по объёмам экспорта нефти и газа в Китай. А в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию ещё одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут. Глава государства также отметил, что активно ведётся работа по снижению торговых барьеров, налажен экспорт свинины и говядины, увеличиваются объёмы инвестиций и осуществляется сотрудничество в сфере промышленности.