29 августа, 22:46

Путин отметил вклад России и КНР в корректировку работы G20 и АТЭС

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин отметил значимость взаимодействия России и Китая в рамках международных экономических площадок. По его словам, сотрудничество двух стран внесло корректировки в работу G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом глава государства заявил в ходе интервью с китайским агентством «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Плотное сотрудничество Москвы и Пекина внесло позитивные коррективы в работу таких ведущих экономических платформ, как «Группа двадцати» и АТЭС. В «двадцатке» вместе с единомышленниками, прежде всего из числа стран БРИКС, сфокусировали повестку на обсуждении тем, волнующих мировое большинство, укрепили данный формат за счёт Африканского союза, упрочили связи Группы и БРИКС», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что в текущем году председательствующую роль в «Группе двадцати» выполняют Южноафриканская Республика (ЮАР), что создаёт условия для закрепления достижений стран Глобального Юга и формирования основы для демократизации международных отношений.

Ранее Путин назвал двусторонние отношения между Россией и Китаем значимым и стабилизирующим фактором мировой политики. По его словам, тема безопасности всегда присутствует в политическом диалоге между двумя странами, а предложения Москвы перекликаются с идеями председателя КНР Си Цзиньпина по глобальной безопасности.

Тимур Хингеев
