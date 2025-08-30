Путин отметил вклад России и КНР в корректировку работы G20 и АТЭС

Российский президент Владимир Путин отметил значимость взаимодействия России и Китая в рамках международных экономических площадок. По его словам, сотрудничество двух стран внесло корректировки в работу G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом глава государства заявил в ходе интервью с китайским агентством «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Плотное сотрудничество Москвы и Пекина внесло позитивные коррективы в работу таких ведущих экономических платформ, как «Группа двадцати» и АТЭС. В «двадцатке» вместе с единомышленниками, прежде всего из числа стран БРИКС, сфокусировали повестку на обсуждении тем, волнующих мировое большинство, укрепили данный формат за счёт Африканского союза, упрочили связи Группы и БРИКС», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что в текущем году председательствующую роль в «Группе двадцати» выполняют Южноафриканская Республика (ЮАР), что создаёт условия для закрепления достижений стран Глобального Юга и формирования основы для демократизации международных отношений.