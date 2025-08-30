Путин сообщил, что на Западе идёт пересмотр итогов Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде западных стран фактически идёт пересмотр итогов Второй мировой войны и фальсифицируется историческая правда. Об этом российский лидер рассказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа», текст которого опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идёт пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов», — подчеркнул Путин.

По его словам, в основе этих тенденций — нежелание признавать вину предшественников нынешних западных элит за развязывание мировой войны, стремление стереть позорные страницы из истории и намерение поощрять реваншизм и неонацизм. Глава государства также отметил возрождение японского милитаризма под предлогом мнимых угроз, а также планы ремилитаризации Европы.

Россия и Китай решительно осуждают попытки извратить историю войны, героизировать нацистов и очернить воинов-освободителей. Результаты войны, закреплённые в Уставе ООН, не подлежат пересмотру, подчеркнул президент РФ.