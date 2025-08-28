Грядущая поездка президента России Владимира Путина в Китай для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины победы над Японией символизирует решимость Москвы и Пекина защищать итоги Второй мировой войны. Об этом заявил помощник главы МИД КНР Хун Лэй.

«Визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне», — сказал дипломат на брифинге (цитата по ТАСС).

Помощник китайского министра иностранных дел подчеркнул, что СССР и КНР стали главными полями сражений Второй мировой войны в Европе и Азии, были опорой в борьбе против фашизма и понесли огромные потери. Хун Лэй также напомнил, что в этом году празднуется 80-летие Организации Объединённых Наций (ООН). Россия и Китай как её сооснователи и постоянные члены Совета безопасности продолжают стремиться к сохранению авторитета ООН и развитию партнёрства в рамках всемирной организации, а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и других структурах.