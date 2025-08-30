Путин назвал отношения России и Китая стабилизирующим фактором мировой политики

Двусторонние отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики являются значимым и стабилизирующим фактором мировой политики. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа».

«Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора. Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы — как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира», — подчеркнул глава государства.

По его словам, тема безопасности всегда присутствует в политическом диалоге между двумя странами. Так, концептуальные предложения Москвы о формировании единого пространства равной и неделимой безопасности в Евразии перекликаются с идеями председателя КНР Си Цзиньпина по глобальной безопасности, подчеркнул Путин.