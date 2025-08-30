Мессенджер MAX
29 августа, 22:31

Путин назвал отношения России и Китая стабилизирующим фактором мировой политики

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Двусторонние отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики являются значимым и стабилизирующим фактором мировой политики. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа».

«Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора. Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы — как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира», — подчеркнул глава государства.

По его словам, тема безопасности всегда присутствует в политическом диалоге между двумя странами. Так, концептуальные предложения Москвы о формировании единого пространства равной и неделимой безопасности в Евразии перекликаются с идеями председателя КНР Си Цзиньпина по глобальной безопасности, подчеркнул Путин.

Путин после поездки в Китай посетит ВЭФ во Владивостоке

Президент России пообщался с журналистами в преддверии официального визита в Китай, который продлится с 31 августа по первое сентября. Российский лидер примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а также посетит масштабный военный парад в Пекине, приуроченный к 80-й годовщине победы над Японией во Второй мировой войне. Как отмечает помощник главы государства Юрий Ушаков, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин проведёт свыше десятка двусторонних встреч.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
