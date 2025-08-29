Путин после поездки в Китай посетит ВЭФ во Владивостоке

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября во Владивостоке. Он направится туда после своего визита в Китай. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«После завершения всех встреч и мероприятий в Китае наш президент направится в Владивосток, где примет участие в юбилейном 10-м Восточно-экономический форуме. Как и на Питерском экономическом форуме, центральным событием станет пленарное заседание», — заявил Ушаков.

В пленарном заседании, которое состоится 5 сентября в 15:00, также примут участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.