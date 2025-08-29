Путин после поездки в Китай посетит ВЭФ во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября во Владивостоке. Он направится туда после своего визита в Китай. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
«После завершения всех встреч и мероприятий в Китае наш президент направится в Владивосток, где примет участие в юбилейном 10-м Восточно-экономический форуме. Как и на Питерском экономическом форуме, центральным событием станет пленарное заседание», — заявил Ушаков.
В пленарном заседании, которое состоится 5 сентября в 15:00, также примут участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
В 2025 году Восточный экономический форум отметит своё десятилетие и станет важной международной платформой для развития Дальнего Востока, а также для укрепления отношений между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. За прошедшие 10 лет число участников форума возросло с 2500 до 7100 человек, а общая сумма подписанных соглашений достигла 28 триллионов рублей, включая рекордные 5,569 триллиона в 2024 году.