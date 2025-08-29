Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 14:26

Путин после поездки в Китай посетит ВЭФ во Владивостоке

Ушаков: После визита в Китай Путин посетит пленарное заседание ВЭФ 5 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября во Владивостоке. Он направится туда после своего визита в Китай. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«После завершения всех встреч и мероприятий в Китае наш президент направится в Владивосток, где примет участие в юбилейном 10-м Восточно-экономический форуме. Как и на Питерском экономическом форуме, центральным событием станет пленарное заседание», — заявил Ушаков.

В пленарном заседании, которое состоится 5 сентября в 15:00, также примут участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Путин обратился к гостям юбилейного ВЭФ-2025 во Владивостоке
Путин обратился к гостям юбилейного ВЭФ-2025 во Владивостоке

В 2025 году Восточный экономический форум отметит своё десятилетие и станет важной международной платформой для развития Дальнего Востока, а также для укрепления отношений между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. За прошедшие 10 лет число участников форума возросло с 2500 до 7100 человек, а общая сумма подписанных соглашений достигла 28 триллионов рублей, включая рекордные 5,569 триллиона в 2024 году.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Юрий Ушаков
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar