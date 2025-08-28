Мессенджер MAX
Регион
28 августа, 10:30

Путин обратился к гостям юбилейного ВЭФ-2025 во Владивостоке

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям юбилейного десятого Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Об этом сообщили в Администрации Президента.

В своём послании глава государства подчеркнул, что за минувшее десятилетие Восточный экономический форум по праву заслужил высокий авторитет на международной арене. Это представительное мероприятие играет важную роль в демонстрации уникального экономического, научно-технологического и инфраструктурного потенциала российских дальневосточных территорий как для отечественного, так и для зарубежного бизнеса, а также способствует расширению многопланового международного сотрудничества.

«В этой связи весьма символичным является и девиз нынешнего форума: «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что по мере смещения центра мировой экономической активности в Азиатско-Тихоокеанский регион создаются благоприятные условия для установления взаимовыгодных связей между странами этого макрорегиона не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС.

Путин добавил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнёрами и намерена активно участвовать в построении в АТР справедливой системы международных отношений. Он выразил уверенность, что участники форума смогут обсудить актуальные вопросы, а также наметить новые формы совместной работы.

В 2025 году Восточный экономический форум отметит своё десятилетие и станет важной международной платформой для развития Дальнего Востока, а также для укрепления отношений между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. За прошедшие 10 лет число участников форума возросло с 2500 до 7100 человек, а общая сумма подписанных соглашений достигла 28 триллионов рублей, включая рекордные 5,569 триллиона в 2024 году.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Политика России
  • Политика
  • Приморский край
