Путин обратился к гостям юбилейного ВЭФ-2025 во Владивостоке

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям юбилейного десятого Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Об этом сообщили в Администрации Президента.

В своём послании глава государства подчеркнул, что за минувшее десятилетие Восточный экономический форум по праву заслужил высокий авторитет на международной арене. Это представительное мероприятие играет важную роль в демонстрации уникального экономического, научно-технологического и инфраструктурного потенциала российских дальневосточных территорий как для отечественного, так и для зарубежного бизнеса, а также способствует расширению многопланового международного сотрудничества.

«В этой связи весьма символичным является и девиз нынешнего форума: «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что по мере смещения центра мировой экономической активности в Азиатско-Тихоокеанский регион создаются благоприятные условия для установления взаимовыгодных связей между странами этого макрорегиона не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС.

Путин добавил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнёрами и намерена активно участвовать в построении в АТР справедливой системы международных отношений. Он выразил уверенность, что участники форума смогут обсудить актуальные вопросы, а также наметить новые формы совместной работы.