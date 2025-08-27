Во Владивостоке открыли мурал с изображением президента России Владимира Путина, обнимающим амурского тигра. Арт-объект создан при поддержке АНО Центр «Амурский тигр», её автором стал художник из Петербурга Филипп Дульмаченко.

Мурал с Путиным и амурским тигром открыли во Владивостоке к ВЭФ. Обложка © Telegram/ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН

Мурал под названием «Рассвет» стал подарком городу в преддверии X Восточного экономического форума (ВЭФ). Генеральный директор АНО «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил на открытии объекта, что сегодня государство на высоком уровне уделяет большое внимание сохранению окружающей среды. На создание мурала ушло несколько недель. В процессе участвовала команда художников, а завершающим этапом стало разукрашивание лапы тигра вместе с местной молодёжью и мэром города.