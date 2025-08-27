Мурал с Путиным и амурским тигром открыли во Владивостоке к ВЭФ
Обложка © Telegram/ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН
Во Владивостоке открыли мурал с изображением президента России Владимира Путина, обнимающим амурского тигра. Арт-объект создан при поддержке АНО Центр «Амурский тигр», её автором стал художник из Петербурга Филипп Дульмаченко.
Мурал с Путиным и амурским тигром открыли во Владивостоке к ВЭФ. Обложка © Telegram/ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН
Мурал под названием «Рассвет» стал подарком городу в преддверии X Восточного экономического форума (ВЭФ). Генеральный директор АНО «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил на открытии объекта, что сегодня государство на высоком уровне уделяет большое внимание сохранению окружающей среды. На создание мурала ушло несколько недель. В процессе участвовала команда художников, а завершающим этапом стало разукрашивание лапы тигра вместе с местной молодёжью и мэром города.
Напомним, Восточный экономический форум в 2025 году отметит десятилетие, став ключевой международной площадкой для развития Дальнего Востока и укрепления связей с АТР. За 10 лет число участников ВЭФ выросло с 2500 до 7100, подписано соглашений на 28 трлн рублей, включая рекордные 5,569 трлн в 2024 году. Форум привлёк представителей Китая, Индии, Японии и других стран, обеспечив 10,6 трлн рублей инвестиций, из которых 5,1 трлн уже вложено.