В Кремле рассказали, с кем Путин встретится на саммите ШОС в Китае

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине проведёт более десятка двусторонних встреч. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«В рамках этих саммитов ШОС и ШОС+ планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента: где-то, наверное, более 10 встреч уже запланировано, но могут быть и некоторые дополнительные встречи, о которых будем договориться уже по ходу работы в Тяньцзине и Пекине», — отметил Ушаков.

На данный момент запланирована встреча Путина с премьером Индии Нарендрой Моди. В ходе первой очной встречи в этом году стороны обсудят подготовку к предстоящему визиту российского президента в Индию в декабре. Также глава государства проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудят украинское и ближневосточное урегулирование, вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Кавказе и в Северной Африке.

Затем состоится двусторонняя беседа с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Главной темой станет иранская ядерная программа. Помимо этого, в формате «на ногах» Путин проведёт короткие переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и премьер-министром Непала Шармой Оли, президентами Конго и Вьетнама Дени Сассу-Нгессо и Лыонг Кыонгом.

«Парад, потом будет торжественный приём или обед, если хотите. После этого мы опять-таки окунёмся в эти двусторонние мероприятия», — рассказал Ушаков.