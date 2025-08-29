В Кремле высказались о вероятности встречи Путина и Алиева в Пекине

Договорённости о проведении отдельной встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках мероприятий в Пекине не было. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«Специально этой встречи нет, мы о ней не договаривались. Но опять-таки, лидеры будут за одним столом на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, всё возможно, если есть стремление к этому, если есть желание», — сказал Ушаков.