В Кремле высказались о вероятности встречи Путина и Алиева в Пекине
Ушаков: Встреча Путина и Алиева в Пекине не запланирована, но возможна
Договорённости о проведении отдельной встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках мероприятий в Пекине не было. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в ходе брифинга.
«Специально этой встречи нет, мы о ней не договаривались. Но опять-таки, лидеры будут за одним столом на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, всё возможно, если есть стремление к этому, если есть желание», — сказал Ушаков.
Напомним, что Владимир Путин вскоре отправится в КНР. Президент РФ проведёт в Поднебесной четыре дня. Он посетит саммит ШОС (31 августа — 1 сентября) в Тяньцзине и масштабный военный парад в Пекине в 80-ю годовщину победы над Японией во Второй мировой войне. Перед визитом российский лидер даст интервью средствам массовой информации КНР.