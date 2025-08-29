Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 14:14

В Кремле высказались о вероятности встречи Путина и Алиева в Пекине

Ушаков: Встреча Путина и Алиева в Пекине не запланирована, но возможна

Обложка © Life.ru. © ТАСС / Валерий Шарифулин

Договорённости о проведении отдельной встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках мероприятий в Пекине не было. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«Специально этой встречи нет, мы о ней не договаривались. Но опять-таки, лидеры будут за одним столом на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, всё возможно, если есть стремление к этому, если есть желание», — сказал Ушаков.

Лидеры 26 стран подтвердили участие в праздновании 80-летия Победы в Пекине
Напомним, что Владимир Путин вскоре отправится в КНР. Президент РФ проведёт в Поднебесной четыре дня. Он посетит саммит ШОС (31 августа — 1 сентября) в Тяньцзине и масштабный военный парад в Пекине в 80-ю годовщину победы над Японией во Второй мировой войне. Перед визитом российский лидер даст интервью средствам массовой информации КНР.

Мария Любицкая
