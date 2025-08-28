Лидеры 26 стран подтвердили участие в праздновании 80-летия Победы в Пекине
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В торжествах по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине, примут участие 26 глав государств и правительств из других стран. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Среди высокопоставленных гостей, подтвердивших свое участие, значатся президент России Владимир Путин, председатель КНДР Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский лидер Александр Лукашенко. Также мероприятие посетят:
- король Камбоджи Нородом Сиамони;
- президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
- президент Вьетнама Лыонг Кыонг;
- президент Индонезии Прабово Субианто;
- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
- премьер-министр Непала Шарма Оли;
- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- президент Мальдив Мохамед Муиззу;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;
- президент Киргизии Садыр Жапаров;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;
- президент Ирана Масуд Пезешкиан;
- президент Сербии Александр Вучич;
- президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва;
- президент Кубы Мигель Диас-Канель;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.
Кульминацией праздничных торжеств станет грандиозный военный парад, запланированный на 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Ожидается, что в нём примут участие 45 воинских подразделений, а его продолжительность составит примерно 70 минут.
Параллельно президент России Владимир Путин готовится к серии ключевых дипломатических событий в сентябре, включая Восточный экономический форум и масштабный визит в Китай. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал предстоящую поездку в КНР как беспрецедентную по значимости и масштабу.