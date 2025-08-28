В торжествах по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине, примут участие 26 глав государств и правительств из других стран. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Среди высокопоставленных гостей, подтвердивших свое участие, значатся президент России Владимир Путин, председатель КНДР Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский лидер Александр Лукашенко. Также мероприятие посетят:

король Камбоджи Нородом Сиамони;

президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

президент Вьетнама Лыонг Кыонг;

президент Индонезии Прабово Субианто;

президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;

премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;

премьер-министр Непала Шарма Оли;

премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

президент Мальдив Мохамед Муиззу;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;

президент Киргизии Садыр Жапаров;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;

президент Ирана Масуд Пезешкиан;

президент Сербии Александр Вучич;

президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва;

президент Кубы Мигель Диас-Канель;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Кульминацией праздничных торжеств станет грандиозный военный парад, запланированный на 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Ожидается, что в нём примут участие 45 воинских подразделений, а его продолжительность составит примерно 70 минут.