Путин сообщил, что Россия лидирует по экспорту нефти и газа в Китай

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия уверенно удерживает первое место по объёмам экспорта нефти и газа в Китай. Об этом стало известно из интервью агентству «Синьхуа», опубликованного на сайте Кремля.

«Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Совокупные поставки «голубого топлива» по трубопроводу «Сила Сибири» с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 миллиардов кубометров. В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию ещё одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут. Эффективно сотрудничаем по СПГ-проектам в российском Заполярье», — подчеркнул президент РФ.

Глава государства также отметил, что активно ведётся работа по снижению торговых барьеров, налажен экспорт свинины и говядины, увеличиваются объёмы инвестиций и осуществляется сотрудничество в сфере промышленности.