Путин сообщил, что Россия лидирует по экспорту нефти и газа в Китай
Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия уверенно удерживает первое место по объёмам экспорта нефти и газа в Китай. Об этом стало известно из интервью агентству «Синьхуа», опубликованного на сайте Кремля.
«Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Совокупные поставки «голубого топлива» по трубопроводу «Сила Сибири» с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 миллиардов кубометров. В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию ещё одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут. Эффективно сотрудничаем по СПГ-проектам в российском Заполярье», — подчеркнул президент РФ.
Глава государства также отметил, что активно ведётся работа по снижению торговых барьеров, налажен экспорт свинины и говядины, увеличиваются объёмы инвестиций и осуществляется сотрудничество в сфере промышленности.
Владимир Путин также уточнил, что двусторонние отношения между Россией и Китаем играют стабилизирующую роль в мировой политике. Российский лидер выразил уверенность, что укрепление сотрудничества между двумя странами поможет противостоять существующим вызовам и угрозам. По его словам, вопросы безопасности являются важной темой для обсуждения в политическом диалоге.