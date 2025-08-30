Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 23:02

Путин назвал ведущие позиции в экспорте России в Китай

Путин: Поставки продовольствия остаются приоритетом российского экспорта в Китай

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в Китай продолжают занимать важное место в российской внешней торговле. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» в преддверии визита в Китай. Интервью опубликовано на сайте Кремля.

По словам главы государства, Москва и Пекин ведут работу по уменьшению торговых барьеров, что способствует росту двустороннего обмена. Путин отметил, что за последние годы был налажен экспорт свинины и говядины в КНР.

Путин и Си Цзиньпин обсудят мировую повестку на встрече в Китае
Путин и Си Цзиньпин обсудят мировую повестку на встрече в Китае

Ранее глава государства заявил, что двусторонние отношения РФ и КНР являются значимым и стабилизирующим фактором мировой политики. По словам Владимира Путина, тема безопасности всегда присутствует в политическом диалоге между двумя странами.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Путин
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar