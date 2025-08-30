Путин назвал ведущие позиции в экспорте России в Китай
Поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в Китай продолжают занимать важное место в российской внешней торговле. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» в преддверии визита в Китай. Интервью опубликовано на сайте Кремля.
По словам главы государства, Москва и Пекин ведут работу по уменьшению торговых барьеров, что способствует росту двустороннего обмена. Путин отметил, что за последние годы был налажен экспорт свинины и говядины в КНР.
Ранее глава государства заявил, что двусторонние отношения РФ и КНР являются значимым и стабилизирующим фактором мировой политики. По словам Владимира Путина, тема безопасности всегда присутствует в политическом диалоге между двумя странами.