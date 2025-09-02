Китай с 15 сентября вводит безвиз для россиян

Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам, но пока в пробном варианте до сентября следующего года. О решении объявило Министерство иностранных дел КНР на фоне переговоров президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в Пекине.

«Китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан РФ, имеющих обычные паспорта», — уточнил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.