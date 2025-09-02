Мессенджер MAX
Китай с 15 сентября вводит безвиз для россиян

МИД: Китай с 15 сентября вводит на год пробный безвизовый режим для граждан РФ

Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам, но пока в пробном варианте до сентября следующего года. О решении объявило Министерство иностранных дел КНР на фоне переговоров президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в Пекине.

«Китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан РФ, имеющих обычные паспорта», — уточнил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

По новым правилам, россияне смогут посетить Китай с целью бизнеса, туризма, а также для встречи с родственниками или друзьями. Срок безвиза составляет до 30 дней. МИД КНР приветствует, чтобы ещё больше российских друзей чаще посещали Китай, заметил дипломат.

Владимир Путин после саммита ШОС направился в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Там китайский лидер заявил, что «очень рад видеть старого друга» в столице Китая. Путин с Си Цзиньпином устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай». При этом Россия и Китай по итогам переговоров на высшем уровне подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих, в частности, энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект.

