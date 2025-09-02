Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

2 сентября, 07:15

На фоне визита Путина в Китай учёный раскрыл принципиальную разницу между ШОС и Западом

Учёный Шаромов: ШОС всё чаще воспринимается как альтернатива западным механизмам

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Визит президента России Владимира Путина в Китай примечателен своей продолжительностью, а также масштабом делегации, в которую вошли представители всех ключевых секторов экономики, финансового и инвестиционного блоков. Такой состав, по мнению доцента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Андрея Шаромова, свидетельствует о наличии «сверхплотной деловой повестки, насыщенной реальными проектами и дорожными картами, многие из которых будут реализованы в ближайшее время».

Платформой для достижения договорённостей стал саммит ШОС — организации, в которую входят крупнейшие страны Евразии. На фоне усиливающегося давления со стороны Запада и снижения доверия к институтам, ориентированным на долларо-европейскую систему, ШОС всё чаще воспринимается как альтернатива западным механизмам глобального взаимодействия, подчеркнул учёный.

Military China: Визит Путина в Китай стал чётким сигналом для Запада
Military China: Визит Путина в Китай стал чётким сигналом для Запада

Он уверен, что деловая репутация становится одним из важнейших факторов экономического роста в ШОС. На этом фоне растёт доверие между Россией и Китаем — крупнейшими членами организации. По итогам 2024 года объём двусторонней торговли между Москвой и Пекином достиг рекордных 240 миллиардов долларов, а в ближайшие 5–7 лет вполне можно ожидать преодоления отметки в 300 миллиардов.

«В отличие от Европейского союза, где мы наблюдаем эрозию доверия — особенно в свете возможной конфискации российских активов — страны ШОС демонстрируют предсказуемость, долгосрочное мышление и реальную экономическую прагматику», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС показали единство и бросили вызов США
WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС показали единство и бросили вызов США

Напомним, в ходе саммита в Китае президент России Владимир Путин назвал ШОС локомотивом многополярности и глобального развития. Глава государства заявил, что евроатлантическая модель мира отжила своё. Политик также обратил внимание, что взаиморасчёты стран ШОС всё чаще ведутся в национальных валютах.

Борис Эльфанд
