На фоне визита Путина в Китай учёный раскрыл принципиальную разницу между ШОС и Западом

Визит президента России Владимира Путина в Китай примечателен своей продолжительностью, а также масштабом делегации, в которую вошли представители всех ключевых секторов экономики, финансового и инвестиционного блоков. Такой состав, по мнению доцента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Андрея Шаромова, свидетельствует о наличии «сверхплотной деловой повестки, насыщенной реальными проектами и дорожными картами, многие из которых будут реализованы в ближайшее время».

Платформой для достижения договорённостей стал саммит ШОС — организации, в которую входят крупнейшие страны Евразии. На фоне усиливающегося давления со стороны Запада и снижения доверия к институтам, ориентированным на долларо-европейскую систему, ШОС всё чаще воспринимается как альтернатива западным механизмам глобального взаимодействия, подчеркнул учёный.

Он уверен, что деловая репутация становится одним из важнейших факторов экономического роста в ШОС. На этом фоне растёт доверие между Россией и Китаем — крупнейшими членами организации. По итогам 2024 года объём двусторонней торговли между Москвой и Пекином достиг рекордных 240 миллиардов долларов, а в ближайшие 5–7 лет вполне можно ожидать преодоления отметки в 300 миллиардов.