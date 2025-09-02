Мессенджер MAX
2 сентября, 12:56

«Лидеры наговорились»: В Кремле рассказали о контактах Путина и Си Цзиньпина в Китае

Ушаков: В Китае Путин и Си Цзиньпин провели целую серию встреч

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели интенсивные переговоры в рамках визита российского лидера в Китай. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«Была масса контактов между лидерами — когда они сидели за столом, во время концерта, когда они общались в ходе ШОС, в ходе «ШОС плюс». Мне кажется, лидеры наговорились», — отметил Ушаков.

Напомним, после участия в саммите ШОС в Тяньцзине Владимир Путин поехал в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Руководитель Поднебесной объявил, что «очень рад визиту старого друга» и подтвердил желание отстаивать справедливость в мире плечом к плечу с Россией. Юрий Ушаков подчёркивал, что лидеры не обсуждали вопрос отправки миротворцев на Украину. Кульминацией визита станет участие российского президента в масштабном параде в Пекине 3 сентября, посвящённом 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, где он выступит в качестве главного гостя.

