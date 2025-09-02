«Лидеры наговорились»: В Кремле рассказали о контактах Путина и Си Цзиньпина в Китае

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели интенсивные переговоры в рамках визита российского лидера в Китай. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«Была масса контактов между лидерами — когда они сидели за столом, во время концерта, когда они общались в ходе ШОС, в ходе «ШОС плюс». Мне кажется, лидеры наговорились», — отметил Ушаков.