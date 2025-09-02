Мессенджер MAX
2 сентября, 12:46

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали отправку миротворцев из КНР на Украину

Обложка © Life.ru

В ходе переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина тема размещения китайского миротворческого контингента на Украине не поднималась. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Об этом разговора не было», — сказал Ушаков в эфире Первого канала.

Путин с Си Цзиньпином устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай»

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин после саммита ШОС направился в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Там китайский лидер заявил, что «очень рад видеть старого друга» в столице Китая и заявил о готовности совместно с РФ отстаивать справедливость в мире.

