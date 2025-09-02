Премьер Пакистана заговорил по-русски на встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин провёл полноформатную встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине. Переговоры лидеров двух стран состоялись в рамках участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Глава РФ пригласил коллегу в Москву и отметил прогресс в двусторонних отношениях, достигнутый после предыдущих договорённостей.

«Хотел бы отметить, что мы в ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мёртвой точки», — заявил российский лидер.