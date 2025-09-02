Премьер Пакистана заговорил по-русски на встрече с Путиным
Премьер Пакистана заговорил по-русски на встрече с Путиным и был приглашён в РФ
Владимир Путин и Шахбаз Шариф. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл полноформатную встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине. Переговоры лидеров двух стран состоялись в рамках участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Глава РФ пригласил коллегу в Москву и отметил прогресс в двусторонних отношениях, достигнутый после предыдущих договорённостей.
«Хотел бы отметить, что мы в ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мёртвой точки», — заявил российский лидер.
Премьер-министр Пакистана поблагодарил за приглашение посетить Россию с официальным визитом. При этом он обратился к коллеге по-русски, сказав «Спасибо, очень хорошо» в ответ на слова Путина об активизации отношений двух стран по ряду направлений. Шариф выразил готовность в ближайшее время побывать в Москве, отметив, что с нетерпением ждёт возможности возобновить контакты с российской стороной на высоком уровне.
Напомним, что перед этим Владимир Путин провёл продлившиеся более часа переговоры с главой словацкого правительства Робертом Фицо. Общение началось на дружеской ноте, а ещё премьер Словакии сообщил, что передаст коллегам по ЕС послание президента РФ.