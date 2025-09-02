Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 12:07

Премьер Пакистана заговорил по-русски на встрече с Путиным

Премьер Пакистана заговорил по-русски на встрече с Путиным и был приглашён в РФ

Владимир Путин и Шахбаз Шариф. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Шахбаз Шариф. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл полноформатную встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине. Переговоры лидеров двух стран состоялись в рамках участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Глава РФ пригласил коллегу в Москву и отметил прогресс в двусторонних отношениях, достигнутый после предыдущих договорённостей.

«Хотел бы отметить, что мы в ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мёртвой точки», — заявил российский лидер.

Премьер-министр Пакистана поблагодарил за приглашение посетить Россию с официальным визитом. При этом он обратился к коллеге по-русски, сказав «Спасибо, очень хорошо» в ответ на слова Путина об активизации отношений двух стран по ряду направлений. Шариф выразил готовность в ближайшее время побывать в Москве, отметив, что с нетерпением ждёт возможности возобновить контакты с российской стороной на высоком уровне.

В МИД Армении не ответили на блокировку заявки на вступление в ШОС
В МИД Армении не ответили на блокировку заявки на вступление в ШОС

Напомним, что перед этим Владимир Путин провёл продлившиеся более часа переговоры с главой словацкого правительства Робертом Фицо. Общение началось на дружеской ноте, а ещё премьер Словакии сообщил, что передаст коллегам по ЕС послание президента РФ.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Пакистан
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar