Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал российскому президенту Владимиру Путину донести его послание своим коллегам в Евросоюзе. Об этом он заявил во время переговоров с главой РФ в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине.

Фицо вызвался лично донести некоторые мысли президента России своим европейским коллегам, отметив большой прогресс в отношениях РФ и США, достигнутый в ходе встречи Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Словацкий политик добавил, что в Европе есть те, кто недоволен его визитом в Китай и беседой с Путиным.