Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина
Обложка © Lfie.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал российскому президенту Владимиру Путину донести его послание своим коллегам в Евросоюзе. Об этом он заявил во время переговоров с главой РФ в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине.
Фицо вызвался лично донести некоторые мысли президента России своим европейским коллегам, отметив большой прогресс в отношениях РФ и США, достигнутый в ходе встречи Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Словацкий политик добавил, что в Европе есть те, кто недоволен его визитом в Китай и беседой с Путиным.
«Господин президент, конечно, меня критикуют, за то, что я здесь, в Пекине, за то, что мы встречаемся», — отметил он.
Ранее Роберт Фицо в ходе встречи с Владимиром Путиным в Пекине заявил о намерении обсудить с Владимиром Зеленским недавние атаки Украины по нефтепроводу «Дружба». Российский президент также отметил, что Москва высоко ценит то, что Словакия не прогибается, когда её суверенитетом хотят завладеть извне.