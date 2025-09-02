Мессенджер MAX
2 сентября, 09:45

Фицо заявил Путину, что обсудит на встрече с Зеленским недавние атаки на Дружбу

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру.

«Я буду очень серьёзно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру», — отметил Фицо.

Его встреча с Зеленским состоится в пятницу, 5 сентября, в Ужгороде.

В Венгрии заявили о подготовке Киевом нового удара по нефтепроводу Дружба

Напомним, что речь идёт от атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба», из-за чего в августе была временно остановлена подача топлива в Венгрию и Словакию. В Будапеште назвали эти удары вмешательством во внутренние дела страны и запретили въезд во все страны ЕС и Шенгенской зоны командиру Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр.

