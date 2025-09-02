Фицо заявил Путину, что обсудит на встрече с Зеленским недавние атаки на Дружбу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру.

«Я буду очень серьёзно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру», — отметил Фицо.