24 августа, 22:08

Сийярто: Венгрия не признаёт угрозы Киева в отношении трубопровода Дружба

Петер Сийярто. Обложка © X / Péter Szijjártó

Венгерское правительство официально заявило, что удары по магистральному нефтепроводу «Дружба» воспринимаются как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто, комментируя заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт строго придерживается принципа уважения независимости и целостности государств и ожидает того же от других стран. По его словам, действия Киева, направленные против критической энергетической инфраструктуры Венгрии, представляют прямую угрозу национальной безопасности.

«Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным основанием для нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность», — отметил чиновник.

А ранее в МИД Украины ответили на выпады внешнеполитического ведомства Венгрии. Министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига в резкой форме прокомментировал слова Петера Сийярто. Он заявил, что Будапешт не должен указывать экс-комику, что ему делать, так как он является «президентом» Украины, а не Венгрии. Дипломат также добавил, что энергетическая безопасность Венгрии находится в её собственных руках.

