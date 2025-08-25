Сийярто: Венгрия не признаёт угрозы Киева в отношении трубопровода Дружба

Венгерское правительство официально заявило, что удары по магистральному нефтепроводу «Дружба» воспринимаются как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто, комментируя заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт строго придерживается принципа уважения независимости и целостности государств и ожидает того же от других стран. По его словам, действия Киева, направленные против критической энергетической инфраструктуры Венгрии, представляют прямую угрозу национальной безопасности.

«Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным основанием для нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность», — отметил чиновник.