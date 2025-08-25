Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в резкой форме прокомментировал слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому после удара Вооружённых сил Украины по нефтепроводу «Дружба». Соответствующее заявление украинский дипломат опубликовал в соцсети X.

Сибига заявил, что Будапешт не должен указывать экс-комику, что ему делать, так как он является «президентом» Украины, а не Венгрии. Он добавил, что энергетическая безопасность Венгрии находится в её собственных руках.

«Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как это сделала остальная Европа», — написал министр иностранных дел Незалежной.