В МИД Украины резко ответили на заявления Венгрии о Зеленском
Глава МИД Украины Сибига: Венгрия не должна указывать, что делать Зеленскому
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в резкой форме прокомментировал слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому после удара Вооружённых сил Украины по нефтепроводу «Дружба». Соответствующее заявление украинский дипломат опубликовал в соцсети X.
Сибига заявил, что Будапешт не должен указывать экс-комику, что ему делать, так как он является «президентом» Украины, а не Венгрии. Он добавил, что энергетическая безопасность Венгрии находится в её собственных руках.
«Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как это сделала остальная Европа», — написал министр иностранных дел Незалежной.
Ранее руководитель МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что киевский режим может остаться без поставок словацкого дизельного топлива, если продолжит удары по нефтепроводу «Дружба». Дипломат подчеркнул, что подобные действия украинской стороны идут вразрез с интересами обеих стран. Он обратил внимание Киева на братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который удовлетворяет 10% месячного потребления Украины. При этом завод использует российскую нефть.