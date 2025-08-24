Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 20:29

«Это прямой шантаж»: В Раде пришли в ярость из-за заявлений Зеленского в адрес Венгрии

Нардеп Дмитрук заявил, что Зеленский разжигает конфликт с Венгрией

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук охарактеризовал высказывание главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес Венгрии по поводу удара по нефтепроводу «Дружба», как целенаправленную провокацию. Об этом нардеп написал в своих соцсетях.

«Это прямой шантаж. Очередное заявление террориста, который привык угрожать не только своему народу, но и соседям. Сегодня он давит на Венгрию, завтра — на Польшу, а послезавтра дойдёт и до Брюсселя», — считает Дмитрук.

По его словам, Зеленский высмеял Венгрию, заявив, что существование «Дружбы» теперь зависит от позиции страны. Он подчеркнул, что такой подход демонстрирует склонность к угрозам не только к гражданам своей страны, но и соседним государствам.

Нардеп добавил, что логика киевского руководства строится на давлении и терроре. По его прогнозу, аналогичные заявления могут последовать в адрес других западных стран, включая Польшу и Брюссель.

Две чаши весов: В Венгрии обвинили Европу в жажде продолжать конфликт на Украине
Две чаши весов: В Венгрии обвинили Европу в жажде продолжать конфликт на Украине

Напомним, глава венгерского МИДа Петер Сийярто обвинил Киев в намерении втянуть Будапешт в эпицентр военного противостояния посредством атак ВСУ на нефтепровод «Дружба». Это уже третье по счёту нападение за последнее время, которое снова парализовало поставки нефти в Венгрию. Ремонт займёт не менее пяти дней.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Владимир Зеленский
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar