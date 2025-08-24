«Это прямой шантаж»: В Раде пришли в ярость из-за заявлений Зеленского в адрес Венгрии

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук охарактеризовал высказывание главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес Венгрии по поводу удара по нефтепроводу «Дружба», как целенаправленную провокацию. Об этом нардеп написал в своих соцсетях.

«Это прямой шантаж. Очередное заявление террориста, который привык угрожать не только своему народу, но и соседям. Сегодня он давит на Венгрию, завтра — на Польшу, а послезавтра дойдёт и до Брюсселя», — считает Дмитрук.

По его словам, Зеленский высмеял Венгрию, заявив, что существование «Дружбы» теперь зависит от позиции страны. Он подчеркнул, что такой подход демонстрирует склонность к угрозам не только к гражданам своей страны, но и соседним государствам.

Нардеп добавил, что логика киевского руководства строится на давлении и терроре. По его прогнозу, аналогичные заявления могут последовать в адрес других западных стран, включая Польшу и Брюссель.