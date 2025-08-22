Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 августа, 16:22

В Венгрии раскрыли, сколько продлится ремонт атакованного Киевом нефтепровода

Сийярто: Ремонт нефтепровода Дружба займёт не менее пяти дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Sobal

Ремонт нефтепровода «Дружба», пострадавшего от атаки ВСУ, займёт не менее пяти дней. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.

«Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней», — написал Сийярто.

Министр заверил, что российские специалисты активно работают над скорейшим восстановлением транзита. Тем не менее, из-за серьёзности повреждений ремонтные работы потребуют значительного времени.

Напомним, 22 августа стало известно о втором за неделю ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». В этой связи без газа остались Словакия и Венгрия.

