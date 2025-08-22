В Венгрии раскрыли, сколько продлится ремонт атакованного Киевом нефтепровода
Сийярто: Ремонт нефтепровода Дружба займёт не менее пяти дней
Ремонт нефтепровода «Дружба», пострадавшего от атаки ВСУ, займёт не менее пяти дней. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.
«Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней», — написал Сийярто.
Министр заверил, что российские специалисты активно работают над скорейшим восстановлением транзита. Тем не менее, из-за серьёзности повреждений ремонтные работы потребуют значительного времени.