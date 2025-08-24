Вредит себе же: Словакия напомнила Украине, во что ей обойдутся удары по «Дружбе»
Глава МИД Словакии Бланар: Украина из-за ударов по Дружбе может лишиться топлива
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предупредил, что Украина может лишиться поставок словацкого дизельного топлива, если продолжит атаковать нефтепровод «Дружба». По его словам, такие действия Киева наносят ущерб интересам обеих стран. Слова министра приводит агентство TASR.
«Для нас эта инфраструктура очень важна и тем более, когда мы видим, что сама Украина вредит своим интересам, поскольку рискует, что у неё не будет достаточно топлива», — предупредил Бланар.
Он обратил внимание Киева на братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который удовлетворяет 10% месячного потребления Украины. При этом завод использует российскую нефть.
Напомним, 22 августа стало известно о втором за неделю ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». В этой связи без газа остались Словакия и Венгрия. Президент США Дональд Трамп высказал предупреждение в адрес Зеленского, заявив, что Украина может столкнуться с ответными мерами в случае нанесения удара ВСУ по объектам критической инфраструктуры, таким как нефтепровод «Дружба».