Вредит себе же: Словакия напомнила Украине, во что ей обойдутся удары по «Дружбе»

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предупредил, что Украина может лишиться поставок словацкого дизельного топлива, если продолжит атаковать нефтепровод «Дружба». По его словам, такие действия Киева наносят ущерб интересам обеих стран. Слова министра приводит агентство TASR.

«Для нас эта инфраструктура очень важна и тем более, когда мы видим, что сама Украина вредит своим интересам, поскольку рискует, что у неё не будет достаточно топлива», — предупредил Бланар.