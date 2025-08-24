Обнаглевший Зеленский пошутил об ударах ВСУ по нефтепроводу «Дружба»
Владимир Зеленский отреагировал на вопрос об ударах Украины по нефтепроводу «Дружба» и венгерском вето на вступление в ЕС дерзкой шуткой. Как передает «Страна.ua», на пресс-конференции экс-комика спросили, как такие атаки на нефтепровод, идущий в Венгрию и Словакию, могут повлиять на позицию Будапешта. Зеленский, услышав вопрос, усмехнулся и, вероятно, решил импровизировать.
«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии», — заявил Зеленский с ухмылкой.
От дальнейших комментариев по этом поводу экс-комик отказался.
Напомним, 22 августа стало известно о втором за неделю ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». В этой связи без газа остались Словакия и Венгрия. Президент США Дональд Трамп высказал предупреждение в адрес Зеленского, заявив, что Украина может столкнуться с ответными мерами в случае нанесения удара ВСУ по объектам критической инфраструктуры, таким как нефтепровод «Дружба».