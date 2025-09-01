Фицо анонсировал встречу с Зеленским

Переговоры с главой украинского режима Владимиром Зеленским планирует провести премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил в ходе своего видеобращения. Встреча пройдёт в пятницу.

«После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с Владимиром Зеленским», — сказал он.

По словам Фицо, на встрече планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Украине.