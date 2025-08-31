Путин встретится с премьером Словакии в Китае

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведут переговоры во время визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Точные даты будут объявлены дополнительно, сейчас ведётся подготовка, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.