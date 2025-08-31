Мессенджер MAX
31 августа, 14:21

Путин встретится с премьером Словакии в Китае

Ушаков: У Путина планируется встреча с премьером Словакии Фицо

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведут переговоры во время визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Точные даты будут объявлены дополнительно, сейчас ведётся подготовка, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Планируется», – ответил помощник российского лидера на соответствующий вопрос.

Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай утром 31 августа. Вечером начнётся саммит ШОС, где 2–3 сентября российский лидер обсудит и подпишет соглашения. Однако он уже успел неформально переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Было бы лицемерно это запретить»: Словакия поставляет оружие Киеву в обход Фицо
Александра Мышляева
