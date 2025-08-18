«Было бы лицемерно это запретить»: Словакия поставляет оружие Киеву в обход Фицо

Правительство Словакии не может запретить своим частным оружейным компаниям поставлять продукцию на Украину. Об этом заявил госсекретарь оборонного ведомства страны Игорь Мелихер. Он отметил, что Словакия вступила в Европейский союз из-за общих ценностей и уважает свободный рынок.

«Было бы лицемерно с нашей стороны ограничивать деятельность компаний оборонной промышленности. <...> Большая часть военной техники, производимой в Словакии, продаётся не Украине, а западным партнёрам, которые затем решают, что делать с этой техникой», — цитирует Мелихера Politico.

Госсекретарь заверил, что правительство Словакии пообещало своим гражданам не отправлять на Украину ни одной пули с государственных складов и до настоящего времени сдерживает это обещание. Он отметил, что помощь Украине со стороны Словакии включает нелетальное вооружение и компоненты для энергетической инфраструктуры, необходимые для функционирования государства.

Согласно информации Politico, словацкий экспорт вооружений в 2024 году составил 1,15 миллиарда евро, что составляет около 1% ВВП страны. Это вдвое меньше, чем в предыдущем году.