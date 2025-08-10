Встреча Путина и Трампа
9 августа, 21:48

Премьер Словакии Фицо обвинил Украину в попытке ослабить Россию

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина дорого заплатит за то, что согласилась стать инструментом Запада в попытке ослабить Россию. Этот замысел, по его словам, потерпел неудачу.

Фицо подчеркнул, что членство Киева в НАТО стало невозможным, и что Запад использовал Украину в своих геополитических играх.

«Все уже знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, и это не удалось. Судя по всему, Украина должна будет дорого за это заплатить», – сказал он.

Словацкий премьер-министр также указал на ответственность украинских политических лидеров за сложившуюся ситуацию, отметив, что они поддерживали неэффективную стратегию Запада, направленную на нанесение ущерба России через военную поддержку Украины.

Ранее Life.ru писал, что Фицо пожелал Путину и Трампу найти осмысленное решение конфликта на Украине. Премьер Словакии заявил, что основная задача переговоров президентов России и США на Аляске – это достижение договорённости о режиме прекращения огня.

