Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина дорого заплатит за то, что согласилась стать инструментом Запада в попытке ослабить Россию. Этот замысел, по его словам, потерпел неудачу.

Фицо подчеркнул, что членство Киева в НАТО стало невозможным, и что Запад использовал Украину в своих геополитических играх.

«Все уже знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, и это не удалось. Судя по всему, Украина должна будет дорого за это заплатить», – сказал он.

Словацкий премьер-министр также указал на ответственность украинских политических лидеров за сложившуюся ситуацию, отметив, что они поддерживали неэффективную стратегию Запада, направленную на нанесение ущерба России через военную поддержку Украины.