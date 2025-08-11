Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг обвинения МИД Украины в оскорблениях в её адрес. Соответствующее сообщение политик опубликовал в социальных сетях.

«Я как председатель правительства суверенной Словакии понимаю напряжение и нервозность, которые в эти дни должны преобладать среди политического руководства Украины. Однако я не могу принять утверждение украинского дипломатического ведомства, что прибегаю к «откровенно оскорбительной риторике по отношению к Украине и украинскому народу», — отметил премьер-министр.

Фицо подчеркнул, что в высказывании, вызвавшем негативную реакцию со стороны украинского МИД, он выразил свою нескрываемую позицию относительно текущего конфликта. Он отметил, что выступает за незамедлительное прекращение боевых действий и остановку «бессмысленного убийства». Премьер напомнил, что Словакия оказывает Украине максимальную поддержку, обеспечивая поставки электроэнергии. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился прекратить экспорт газа в Словакию через территорию Украины, тем самым нанеся Братиславе серьёзный экономический ущерб.