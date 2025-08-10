Фицо разозлил МИД Украины африканской поговоркой про слонов и траву
МИД Украины осудил Фицо за слова о траве под слонами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение словами премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который сравнил Незалежную с «травой под ногами слонов». Причём в этой ситуации «слонами» выступает президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.
Фицо сделал неожиданное заявление в личном блоге. Он, ссылаясь на африканскую поговорку, сказал, что Украина неизбежно пострадает независимо от исхода переговоров между Россией и США. В этой ситуации она подобно траве, которая гибнет и когда слоны дерутся, и когда спариваются.
«Как бы ни закончились переговоры «слонов» на Аляске 15 августа, страдать будет «трава» — Украина», — подчеркнул премьер Словакии.
В Киеве подчеркнули, что подобные высказывания неприемлемы, и расценили их как «легкомысленные» и оскорбляющие память тех, кто борется за свободу страны. Украинская сторона также обвинила словацкого премьера в использовании «недружественных фольклорных аллегорий» с целью повысить свой рейтинг. Кроме того, Фицо предостерегли от дальнейших подобных заявлений.
Напомним, встреча Владимира Путина с американским лидером должна состояться на Аляске 15 августа. Главной темой станет конфликт на Украине и способы его урегулирования. Роберт Фицо ранее высказал пожелание, чтобы стороны нашли «осмысленное» решение украинского конфликта во время встречи.