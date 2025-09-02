Мессенджер MAX
2 сентября, 00:03

В Венгрии заявили о подготовке Киевом нового удара по нефтепроводу Дружба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Директор по коммуникациям венгерского правящего альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер заявил о возможной подготовке Киевом нового удара по нефтепроводу «Дружба». В своём посте в соцсетях он сослался на выступление украинского журналиста Сергея Сидоренко, который отметил, что после восстановления трубопровода Киев захочет снова его остановить.

Менцер охарактеризовал Сидоренко как «ручного журналиста» главы киевского режима Владимира Зеленского и предположил, что его слова свидетельствуют о подготовке очередной диверсии.

Напомним, что 22 августа украинские силы вновь нанесли удар по нефтепроводу «Дружба», что привело к временной приостановке поставок газа в Венгрию и Словакию. Реакция Будапешта была довольно резкой, однако ограничилась только заявлениями: министр иностранных дел Петер Сийярто охарактеризовал атаки как вмешательство во внутренние дела государства.

«Ни перед чем не остановятся»: Политолог раскрыл заказчика атак Киева на «Дружбу»
Артём Гапоненко
