Директор по коммуникациям венгерского правящего альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер заявил о возможной подготовке Киевом нового удара по нефтепроводу «Дружба». В своём посте в соцсетях он сослался на выступление украинского журналиста Сергея Сидоренко, который отметил, что после восстановления трубопровода Киев захочет снова его остановить.

Менцер охарактеризовал Сидоренко как «ручного журналиста» главы киевского режима Владимира Зеленского и предположил, что его слова свидетельствуют о подготовке очередной диверсии.