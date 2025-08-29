«Ни перед чем не остановятся»: Политолог раскрыл заказчика атак Киева на «Дружбу»
Политолог Шафир: К ударам по нефтепроводу Дружба мог приложить руку Брюссель
Методы давления Евросоюза становятся всё более радикальными, нельзя исключать, что за повторяющимися украинскими ударами по газопроводу «Дружба» стоит Брюссель. Об этом заявил политолог-международник Тимур Шафир.
Эксперт провёл сравнительный анализ подходов США и ЕС, отметив, что администрация американского президента Дональда Трампа демонстрирует движение в сторону деэскалации конфликта с Россией.
«Надо понимать, что Брюссель и Лондон тем временем не остановятся ни перед чем, вплоть до каких-то уже околотеррористических действий. По сути дела, удар по венгерской системе можно расценивать уже практически как терроризм. По сути дела, это террористический акт, агрессивные действия против страны, не вовлечённой в вооружённый конфликт», — рассказал он в беседе с «Царьградом».
Политолог также напомнил о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По его мнению, европейские элиты готовы на рискованные шаги для сохранения контроля и дисциплины среди стран-участниц ЕС, особенно в отношении Венгрии, которая проводит независимую от общеевропейской политику в отношении России. Шафир предупредил, что в будущем возможно дальнейшее ужесточение методов давления.
Напомним, 22 августа украинские войска в очередной раз атаковали нефтепровод «Дружба», из-за этого была временно остановлена подача газа в Венгрию и Словакию. Ответ Будапешта был резким, но остался в плоскости заявлений: глава МИД Петер Сийярто назвал удары вмешательством во внутренние дела страны.