Методы давления Евросоюза становятся всё более радикальными, нельзя исключать, что за повторяющимися украинскими ударами по газопроводу «Дружба» стоит Брюссель. Об этом заявил политолог-международник Тимур Шафир.

Эксперт провёл сравнительный анализ подходов США и ЕС, отметив, что администрация американского президента Дональда Трампа демонстрирует движение в сторону деэскалации конфликта с Россией.

«Надо понимать, что Брюссель и Лондон тем временем не остановятся ни перед чем, вплоть до каких-то уже околотеррористических действий. По сути дела, удар по венгерской системе можно расценивать уже практически как терроризм. По сути дела, это террористический акт, агрессивные действия против страны, не вовлечённой в вооружённый конфликт», — рассказал он в беседе с «Царьградом».