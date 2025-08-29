Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 12:55

«Ни перед чем не остановятся»: Политолог раскрыл заказчика атак Киева на «Дружбу»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Методы давления Евросоюза становятся всё более радикальными, нельзя исключать, что за повторяющимися украинскими ударами по газопроводу «Дружба» стоит Брюссель. Об этом заявил политолог-международник Тимур Шафир.

Эксперт провёл сравнительный анализ подходов США и ЕС, отметив, что администрация американского президента Дональда Трампа демонстрирует движение в сторону деэскалации конфликта с Россией.

«Надо понимать, что Брюссель и Лондон тем временем не остановятся ни перед чем, вплоть до каких-то уже околотеррористических действий. По сути дела, удар по венгерской системе можно расценивать уже практически как терроризм. По сути дела, это террористический акт, агрессивные действия против страны, не вовлечённой в вооружённый конфликт», — рассказал он в беседе с «Царьградом».

Политолог также напомнил о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По его мнению, европейские элиты готовы на рискованные шаги для сохранения контроля и дисциплины среди стран-участниц ЕС, особенно в отношении Венгрии, которая проводит независимую от общеевропейской политику в отношении России. Шафир предупредил, что в будущем возможно дальнейшее ужесточение методов давления.

Напомним, 22 августа украинские войска в очередной раз атаковали нефтепровод «Дружба», из-за этого была временно остановлена подача газа в Венгрию и Словакию. Ответ Будапешта был резким, но остался в плоскости заявлений: глава МИД Петер Сийярто назвал удары вмешательством во внутренние дела страны.

