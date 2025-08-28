Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр), который причастен к повреждению нефтепровода «Дружба», может приехать в Польшу для передышки. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Польши Радостав Сикорский.

«Командир Мадьяр: если вам нужен отдых, и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу», — отметил он.