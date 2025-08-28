Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
28 августа, 16:16

Ответственного за удары по «Дружбе» ВСУшника Мадьяра пригласили на отдых в Польшу

Сикорский пригласил в Польшу главного дроновода ВСУ Мадьяра

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Robert Brovdi

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр), который причастен к повреждению нефтепровода «Дружба», может приехать в Польшу для передышки. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Польши Радостав Сикорский.

«Командир Мадьяр: если вам нужен отдых, и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу», — отметил он.

Зеленский взбеленился после венгерского бана на Шенген для главного дроновода ВСУ Мадьяра
Напомним, что в Венгрии установили причастность Мадьяра к атакам на нефтепровод «Дружба». Ему запретили въезд в Венгрию и все страны ЕС и Шенгенской зоны. 22 августа стало известно о новом ударе ВСУ по этому нефтепроводу. Без газа остались Словакия и Венгрия. Эти атаки привели к раздору между Венгрией и Украиной. Сегодня подача нефти возобновилась.

Наталья Демьянова
